В среду утром в Риге, в окрестностях Торнякалнса, возник пожар, из-за которого сейчас приостановлено движение трамвая № 10, сообщили в муниципальном Rīgas satiksme.
Фото и видео ⟩ Из-за пожара в Торнякалнсе приостановлено движение 10-го трамвая
Пожар возник на ул. Фрича Бривземниека, 26, рядом с парком Аркадия. Движение трамвая приостановлено в обоих направлениях.
Пассажиров просят воспользоваться расположенными поблизости маршрутами общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.
Пассажиров призывают воспользоваться курсирующими вблизи маршрутами общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.
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