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Фото и видео Из-за пожара в Торнякалнсе приостановлено движение 10-го трамвая

Обновлено 20 ноября 2024, 09:18
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Пожарная и полицейская машина в Торнякалнсе
Пожарная и полицейская машина в Торнякалнсе Фото: Aculiecinieka foto

В среду утром в Риге, в окрестностях Торнякалнса, возник пожар, из-за которого сейчас приостановлено движение трамвая № 10, сообщили в муниципальном Rīgas satiksme.

Пожар возник на ул. Фрича Бривземниека, 26, рядом с парком Аркадия. Движение трамвая приостановлено в обоих направлениях.

Пассажиров просят воспользоваться расположенными поблизости маршрутами общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.

Фото: Aculiecinieka foto

Пассажиров призывают воспользоваться курсирующими вблизи маршрутами общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.

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