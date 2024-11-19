ВИДЕО "Сколько раз все ломали и переделывали!" - рижане возмущены ремонтом дороги на Виенибас гатве

Первые раскопки начались еще год назад, и с тех пор ситуация только ухудшается. Постоянный шум, вибрации и пробки стали привычными. Местные жители жалуются, что ремонт нарушает их привычный ритм жизни и даже мешает ночному отдыху.

"Сколько раз уже все ломали и начинали заново! Шум мешает спать, потому что работы продолжаются и ночью", - рассказывает Марта Рубина, руководитель инициативной группы районов Торнякалнс и Атгазене.

Она также указывает на нелепости организации: один из объездных маршрутов направляет автомобили прямо во двор жилого дома, что вызывает дополнительные неудобства.

Проект обновления канализационной системы заказан муниципальной компанией Rīgas ūdens. Однако, как поясняет представитель компании Сандрис Ванзович, объект оказался сложным, а при проведении работ регулярно обнаруживаются неожиданные препятствия, из-за которых приходится менять планы.

"Мы понимаем, как это надоело жителям, но поверьте, нам самим это тоже уже осточертело!" - признается Ванзович, добавляя, что проект сталкивается с рядом непредвиденных трудностей.

Точные сроки окончания ремонта пока не называются. Жители района и автомобилисты, вынужденные терпеть неудобства, надеются на оперативное решение проблемы.

Видео: сюжет Bez Tabu

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