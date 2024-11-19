Эксперт: Украина никогда не признает поражения перед Россией

Победа Дональда Трампа на выборах в США может существенно изменить тональность этих переговоров. "Трамп абсолютно непредсказуем. Мы видим, как судьбы целых народов могут оказаться в руках двух лидеров крупнейших ядерных держав, решения которых часто противоречат логике", - отметил политолог.

По мнению Дауктса, объем помощи, который Украина получает от США и ЕС, часто преувеличивают. Несмотря на значительные поставки, Украина все активнее опирается на собственные силы, развивая производство ракет, дронов и других видов вооружений.

Политолог подчеркнул, что это превращает Украину в серьезного военного и политического игрока в Восточной Европе, который уже не так зависим от поддержки Запада, как это может казаться.

Комментируя заявление Владимира Путина о формировании "нового мирового порядка", Дауктс выразил сомнение в успехе такой стратегии. По его словам, Путин пытается использовать дипломатическую игру, чтобы заставить международное сообщество пойти на переговоры по его условиям.

В частности, Кремль делает ставку на экономическое сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, надеясь ослабить роль доллара как резервной валюты. Однако, как отметил политолог, экономическая база этой организации слишком слаба, а ее участники остаются странами с низким уровнем жизни.

Дауктс подчеркнул, что Украина постепенно начинает испытывать усталость - как на государственном, так и на личном уровне. Увеличение числа жертв среди граждан и военных неизбежно влияет на моральное состояние общества.

Среди причин усталости он назвал внутренний конфликт между стремлением сохранить территориальную целостность и огромной ценой, которую за это приходится платить.

"Кровь, которую проливают ради стратегических целей, часто противоречит человеческому желанию жить в мире и безопасности", - добавил он.

Даже если Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с уступкой части территорий, общество, по мнению Дауктса, не прекратит сопротивления. "Эта война - больше, чем борьба за землю. Это сражение за моральный выбор, который определяет будущее целой нации", - заключил эксперт.

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