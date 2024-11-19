Украинцы не смирятся с поражением в войне с Россией, а сам конфликт продолжит развиваться в той или иной форме. Такое мнение высказал политолог и историк Карлис Дауктс, размышляя о 1000 днях с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое стартовало 24 февраля 2022 года.
Эксперт: Украина никогда не признает поражения перед Россией
По его словам, война, развязанная Россией, разрушила международные правовые принципы, которые формировались веками. Москва напала на суверенное государство и пытается навязать ему свои условия, такие как сокращение армии, отказ от вступления в НАТО и от участия в международных соглашениях.
"Мы имеем дело с глобальным конфликтом, а не с противостоянием двух стран. Этот конфликт подрывает саму суть понятия территориального суверенитета. Он создает опасный прецедент: любое государство может объявить право на чужие территории и попытаться установить там свои законы", - подчеркнул Дауктс.
Политолог отметил, что за время войны украинцы окрепли как нация, осознали свою историческую миссию и окончательно утвердились в своем европейском выборе. Сегодняшняя украинская политика полностью лишена ностальгии по советскому прошлому.
Даже если Украине придется уступить часть территорий, это станет лишь временным нарушением международных норм. Однако Дауктс убежден, что подобное развитие событий станет болезненным компромиссом, который трудно будет признать как Украине, так и ее союзникам.
Когда речь заходит о вступлении Украины в НАТО, что является ключевым пунктом "плана победы" Владимира Зеленского, эксперт отмечает: все важные переговоры ведутся за кулисами. Есть сведения, что диалог между Украиной, Россией, США и Китаем уже идет.
Победа Дональда Трампа на выборах в США может существенно изменить тональность этих переговоров. "Трамп абсолютно непредсказуем. Мы видим, как судьбы целых народов могут оказаться в руках двух лидеров крупнейших ядерных держав, решения которых часто противоречат логике", - отметил политолог.
По мнению Дауктса, объем помощи, который Украина получает от США и ЕС, часто преувеличивают. Несмотря на значительные поставки, Украина все активнее опирается на собственные силы, развивая производство ракет, дронов и других видов вооружений.
Политолог подчеркнул, что это превращает Украину в серьезного военного и политического игрока в Восточной Европе, который уже не так зависим от поддержки Запада, как это может казаться.
Комментируя заявление Владимира Путина о формировании "нового мирового порядка", Дауктс выразил сомнение в успехе такой стратегии. По его словам, Путин пытается использовать дипломатическую игру, чтобы заставить международное сообщество пойти на переговоры по его условиям.
В частности, Кремль делает ставку на экономическое сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества, надеясь ослабить роль доллара как резервной валюты. Однако, как отметил политолог, экономическая база этой организации слишком слаба, а ее участники остаются странами с низким уровнем жизни.
Дауктс подчеркнул, что Украина постепенно начинает испытывать усталость - как на государственном, так и на личном уровне. Увеличение числа жертв среди граждан и военных неизбежно влияет на моральное состояние общества.
Среди причин усталости он назвал внутренний конфликт между стремлением сохранить территориальную целостность и огромной ценой, которую за это приходится платить.
"Кровь, которую проливают ради стратегических целей, часто противоречит человеческому желанию жить в мире и безопасности", - добавил он.
Даже если Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение с уступкой части территорий, общество, по мнению Дауктса, не прекратит сопротивления. "Эта война - больше, чем борьба за землю. Это сражение за моральный выбор, который определяет будущее целой нации", - заключил эксперт.
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