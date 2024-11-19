Швеция расследует повреждение кабелей связи в Балтийском море как диверсию

Были повреждены два подводных кабеля - один соединяющий Литву и Швецию, другой соединяющий Финляндию и Германию.

"В настоящее время инцидент расследуется как диверсия", - подтвердил государственный прокурор Хенрик Седерман.

"Предварительное расследование продолжается и находится на ранней стадии. В настоящее время нет никакой дополнительной информации о расследовании", - заявил Седерман.

Ранее Финляндия объявила о начале полицейского расследования.

Шведская телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила, что утром в воскресенье, 17 ноября, был поврежден один из трех ее подводных кабелей связи в Балтийском море, соединяющих Швецию и Литву.

Представитель компании подтвердил, что кабель был поврежден недалеко от места повреждения C-Lion1 - единственного подводного кабеля связи между Германией и Финляндией.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 19 ноября, выразил уверенность, что повреждение кабелей связи, соединяющих Литву и Швецию, а также Германию и Финляндию в Балтийском море, скорее всего, является диверсией.

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