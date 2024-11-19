Кариньш рассматривался кандидатом на пост заместителя генсека НАТО

Несмотря на высокую вероятность назначения, предпочтение отдали Радмиле Шекеринской, экс-министру обороны Северной Македонии. Как сообщается, этот выбор продиктован стремлением соблюдать принципы гендерного равенства.

Получить комментарий Кариньша на момент публикации не удалось.

Имя Кариньша упоминалось в контексте обсуждений и на более высоком уровне - в числе потенциальных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Однако эту должность в июле занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Перспективы Кариньша так и не стали предметом более широкого обсуждения.

После ухода из политики в связи с правительственным скандалом вокруг перелетов Кариньш сменил вектор деятельности. В сентябре он присоединился к международной стратегической консалтинговой компании Kreab, где занимает должность старшего советника.

Основная задача Кариньша в новой роли - предоставление консультаций по вопросам геополитики, политики Европейского Союза и другим ключевым аспектам международных отношений.

Kreab - это глобальная консалтинговая компания, которая занимается стратегическими коммуникациями. Основанная в 1970 году в Стокгольме, она предоставляет услуги корпорациям, частным лицам, правительствам и международным организациям в решении сложных коммуникационных задач.

Эксперты отмечают, что Кариньш, несмотря на уход из политики, остается значимой фигурой на международной арене. Его опыт управления Латвией и тесные связи с западными партнерами позволяют предположить, что он продолжит играть заметную роль в дипломатии, даже находясь в частном секторе.

"Кариньш - человек, обладающий не только профессиональным опытом, но и репутацией компетентного партнера. Это делает его интересным кандидатом для участия в глобальных проектах", - отметил один из дипломатов на условиях анонимности.

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