Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш был одним из главных кандидатов на пост заместителя генерального секретаря НАТО. Об этом сообщило Латвийское телевидение, ссылаясь на неофициальные источники.
Кариньш рассматривался кандидатом на пост заместителя генсека НАТО
Несмотря на высокую вероятность назначения, предпочтение отдали Радмиле Шекеринской, экс-министру обороны Северной Македонии. Как сообщается, этот выбор продиктован стремлением соблюдать принципы гендерного равенства.
Получить комментарий Кариньша на момент публикации не удалось.
Имя Кариньша упоминалось в контексте обсуждений и на более высоком уровне - в числе потенциальных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Однако эту должность в июле занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Перспективы Кариньша так и не стали предметом более широкого обсуждения.
После ухода из политики в связи с правительственным скандалом вокруг перелетов Кариньш сменил вектор деятельности. В сентябре он присоединился к международной стратегической консалтинговой компании Kreab, где занимает должность старшего советника.
Основная задача Кариньша в новой роли - предоставление консультаций по вопросам геополитики, политики Европейского Союза и другим ключевым аспектам международных отношений.
Kreab - это глобальная консалтинговая компания, которая занимается стратегическими коммуникациями. Основанная в 1970 году в Стокгольме, она предоставляет услуги корпорациям, частным лицам, правительствам и международным организациям в решении сложных коммуникационных задач.
Эксперты отмечают, что Кариньш, несмотря на уход из политики, остается значимой фигурой на международной арене. Его опыт управления Латвией и тесные связи с западными партнерами позволяют предположить, что он продолжит играть заметную роль в дипломатии, даже находясь в частном секторе.
"Кариньш - человек, обладающий не только профессиональным опытом, но и репутацией компетентного партнера. Это делает его интересным кандидатом для участия в глобальных проектах", - отметил один из дипломатов на условиях анонимности.
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