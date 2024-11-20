Ринкевич раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом

Президент Латвии также подчеркнул, что это начало сотрудничества и не является изолированным элементом во взаимоотношениях между странами. Он также упомянул, что у латвийских должностных лиц был опыт общения с Трампом во время его первого президентства, который будет использоваться при сотрудничестве с новой администрацией США. Ринкевич подчеркнул, что у Латвии хорошие отношения с обеими партиями США. Он рассказал, что в январе следующего года за работу возьмется не только Трамп, но и обе палаты Конгресса США.

Президент сказал, что на следующей неделе, в понедельник, состоится встреча, в которой примут участие высшие должностные лица страны. Планируется, что должностные лица будут говорить о скоординированном сотрудничестве исполнительной власти, законодательной власти, МИДа и президентского органа по укреплению безопасности, поддержке Украины и о том, каков план, чтобы на всех уровнях говорить с правительством США и законодателями.

Ринкевич добавил, что беседа длилась десять минут. Он пояснил, что такой разговор обычно начинают с поздравления с избранием на пост президента. По словам президента страны, разговор с Трампом был заявлен вскоре после выборов, и это якобы потребовало определенных усилий. Первоначальным временем было 18 ноября, однако телефонный разговор пришлось перенести на 19 ноября, так как 18 ноября Латвия отмечает День независимости. Трамп воспользовался этой возможностью, чтобы поздравить народ Латвии с праздником.

На вопрос, были ли приняты ли во время разговора какие-либо конкретные решения, президент сказал, что никаких решений не может быть принято по простой причине - Трамп вступит в должность президента США 20 января, и сейчас обязанности президента США исполняет Джо Байден, однако в плане выслушивания мнения сформулированные Трампом вопросы были точными и подробными.

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