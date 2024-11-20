Рижский окружной суд в октябре этого года приговорил заместителя председателя Кекавской думы и бывшего баскетболиста Айгара Витолса к четырем годам лишения свободы за требование взятки в размере 30 тысяч евро, передает агентство LETA.
Бывший баскетболист Витолс получил суровый приговор за требование взятки
Рижский окружной суд вынес решение об удовлетворении апелляционного протеста прокурора на приговор Суда по экономическим делам от 24 апреля 2023 года, которым Витолс, обвинявшийся в требовании взятки в размере 30 тысяч евро, и еще один человек, обвинявшийся в попытке посредничества при передаче взятки, были признаны невиновными и оправданы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Согласно обвинительному заключению, должностное лицо Кекавской думы требовало от предпринимателя взятку в размере 30 тысяч евро за то, чтобы тот получил последний платеж от самоуправления за строительные работы по проекту, а другое лицо пыталось передать эту взятку, сообщает прокуратура.
Рижский окружной суд постановил отменить решение Суда по экономическим делам в полном объеме и признать обвиняемых виновными в инкриминируемых им преступлениях.
Суд приговорил государственного служащего к четырем годам лишения свободы, а также к запрету на два года занимать государственные должности и одному году пробационного надзора. Второй подсудимый приговорен к одному году лишения свободы, сообщили в прокуратуре.
Прокуратура сочла этот приговор справедливым.
Витолс и другие обвиняемые по этому делу смогут обжаловать решение в Верховном суде.
Как ранее сообщалось, преследование Витолса инициировало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
По информации KNAB, в 2017 году Кекавская дума объявила конкурс на строительство сетей водоснабжения и канализации. 1 августа 2019 года должностное лицо потребовало у предприятия, которое выполняло строительные работы, взятку в размере 30 тысяч евро за то, чтобы получить последний платеж от самоуправления.
В сентябре представитель предприятия встретился с физлицом, которое, действуя как посредник, приняло взятку в размере 30 тысяч евро. 27 сентября в ходе обыска эта сумма была изъята.
В момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской думы.
Ранее Витолс был членом сборной Латвии по баскетболу и многократным чемпионом Латвии.
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