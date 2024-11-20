Бывший баскетболист Витолс получил суровый приговор за требование взятки

Рижский окружной суд вынес решение об удовлетворении апелляционного протеста прокурора на приговор Суда по экономическим делам от 24 апреля 2023 года, которым Витолс, обвинявшийся в требовании взятки в размере 30 тысяч евро, и еще один человек, обвинявшийся в попытке посредничества при передаче взятки, были признаны невиновными и оправданы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, должностное лицо Кекавской думы требовало от предпринимателя взятку в размере 30 тысяч евро за то, чтобы тот получил последний платеж от самоуправления за строительные работы по проекту, а другое лицо пыталось передать эту взятку, сообщает прокуратура.

Рижский окружной суд постановил отменить решение Суда по экономическим делам в полном объеме и признать обвиняемых виновными в инкриминируемых им преступлениях.

Суд приговорил государственного служащего к четырем годам лишения свободы, а также к запрету на два года занимать государственные должности и одному году пробационного надзора. Второй подсудимый приговорен к одному году лишения свободы, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура сочла этот приговор справедливым.