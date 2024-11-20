Главное за 20 ноября Латвию укрыло снегом, разговор Ринкевича с Трампом и кладбищенские воры под Ригой

США не удивлены, что Россия обновила свою ядерную доктрину, так как об этом было сигнализировано еще в предыдущие недели, но нет признаков того, что Россия намерена применить ее против Украины, заявила на пресс-брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Военно-морские силы (ВМС) Дании задержали китайский балкер Yi Peng 3 по подозрению в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, сообщает польский и центральноевропейский портал новостей обороны и безопасности Defence24.com.

Убийца, на руках которого кровь 77 убитых им мирных жителей, пытается убедить норвежское правосудие, что он больше не опасен, обещает сотрудничество, но в суд пришел с выбритой на голове буквой Z, которую используют оккупационные войска РФ в Украине и путинская пропаганда, сообщает Rus.Postimees.

В ночь на среду в Новгородской области в России был нанесен беспилотный удар по 13-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления, сообщают российские СМИ.

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В ближайшие сутки в Латвии понизится температура воздуха и во многих местах пойдет снег, прогнозируют синоптики.

Вчера исполнилось ровно 1000 дней с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. И за тем, что происходит на поле битвы, мы наблюдали и наблюдаем. Но как эти 1000 дней изменили весь мир?