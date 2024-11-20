Среда была богата на разнообразные события. Ночью Латвию укрыло снежным покровом, после чего Госполиция обнародовала печальную статистику по ДТП. Президент Эдгар Ринкевич рассказал о своей беседе с Дональдом Трампом, на кладбищах под Ригой заметили серийных воров, а на экраны кинотеатров вышло продолжение "Гладиатора". Об этих и других новостях среды, 20 ноября, вы узнаете в подборке RUS TVNET.
Главное за 20 ноября ⟩ Латвию укрыло снегом, разговор Ринкевича с Трампом и кладбищенские воры под Ригой
Новости Латвии:
Ранним утром в среду, 20 ноября, Латвию накрыло тонким снежным покровом. Жители делятся впечатлениями и фото первого снега в соцсетях. Посмотрите их и вы!
В телефонном разговоре новоизбранный президент США Дональд Трамп поинтересовался, каково видение Латвией ситуации в регионе, в том числе в контексте с Украиной, рассказал в среду журналистам после встречи с премьером Эвиком Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В последние месяцы в Рижском крае орудуют кладбищенские воры, сообщает самоуправление Олайнского края.
Рижский окружной суд в октябре этого года приговорил заместителя председателя Кекавской думы и бывшего баскетболиста Айгара Витолса к четырем годам лишения свободы за требование взятки в размере 30 тысяч евро, передает агентство LETA.
В среду, 20 ноября, с 6:00 до 18:00 в Латвии было зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших, пять ДТП с пострадавшими и два ДТП с погибшими, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
Украина проиграет войну против России, если США сократят военное финансирование для Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник телеканалу Fox News.
США не удивлены, что Россия обновила свою ядерную доктрину, так как об этом было сигнализировано еще в предыдущие недели, но нет признаков того, что Россия намерена применить ее против Украины, заявила на пресс-брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Военно-морские силы (ВМС) Дании задержали китайский балкер Yi Peng 3 по подозрению в повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, сообщает польский и центральноевропейский портал новостей обороны и безопасности Defence24.com.
Убийца, на руках которого кровь 77 убитых им мирных жителей, пытается убедить норвежское правосудие, что он больше не опасен, обещает сотрудничество, но в суд пришел с выбритой на голове буквой Z, которую используют оккупационные войска РФ в Украине и путинская пропаганда, сообщает Rus.Postimees.
В ночь на среду в Новгородской области в России был нанесен беспилотный удар по 13-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления, сообщают российские СМИ.
Интересное чтиво:
В ближайшие сутки в Латвии понизится температура воздуха и во многих местах пойдет снег, прогнозируют синоптики.
Вчера исполнилось ровно 1000 дней с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. И за тем, что происходит на поле битвы, мы наблюдали и наблюдаем. Но как эти 1000 дней изменили весь мир?
Комики Михаил Шац и Гарик Оганисян побывали в Риге, чтобы встретиться с актрисой театра и кино Чулпан Хаматовой, которая рассказала о Латвийском национальном театре и местных благотворительных фондах, которые отказались с ней сотрудничать.
Вечером 18 ноября в Рижском замке в честь 106-летия провозглашения Латвийской Республики состоялся праздничный прием с участием президента Эдгара Ринкевича, на котором также присутствовали сотни приглашенных гостей, которые должны были соблюдать дресс-код black tie, то есть смокинги для мужчин и длинные вечерние платья для женщин. Прислушались ли посетители к дресс-коду? И кому не посчастливилось встретить человека в том же наряде?
В кинотеатрах Латвии - долгожданное продолжение исторического блокбастера Ридли Скотта "Гладиатор", на этот раз без главного героя оригинального фильма. Смог ли сиквел вновь совершить революцию в историческом жанре или это кино вовсе не было необходимо - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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