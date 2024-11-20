Жительница Валки стала жертвой телефонных мошенников. Преступники использовали новый метод, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.
Видео ⟩ Телефонные мошенники необычным способом выманили у жительницы Валки почти 1000 евро
Женщине позвонил человек, назвавшийся представителем ее оператора связи. Позднее в разговоре также принял участие мошенник, заявивший, что он представитель Smart-ID.
В тот момент женщина была больна и только проснулась. В ходе разговора она сообщила мошенникам данные доступа к ее банковскому счету.
"На первой стадии [была] женщина, сказала, что звонит из LMT. Сообщила, что мой номер телефона закрывают. Спросила, хочу ли я сохранить его. Я сказала, что, конечно, хочу. Меня разбудили, была больная, я в тот момент не могла логически мыслить. В том своем больном состоянии я сделала все, о чем меня просили. Я даже спросила их, не мошенники ли они, но поверила, когда они сказали: "Вы что, нет!". Понимаете, я все сделала сама. Чувствую себя как дура!", - рассказала журналистам жертва.
У жительницы Валки украли почти 1 тысячу евро. Потерпевшая обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.
Вишинг, или телефонное мошенничество, является самым распространенным видом мошенничества, сообщили в Госполиции. В этом году в период с 1 января по 13 ноября Госполиция получила информацию о случаях телефонного мошенничества, в результате которых в целом было похищено около 7,5 млн евро. Чаще всего от телефонных мошенников страдают женщины старше 55 лет.
Видео: Сюжет Bez tabu
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