Видео Телефонные мошенники необычным способом выманили у жительницы Валки почти 1000 евро

"На первой стадии [была] женщина, сказала, что звонит из LMT. Сообщила, что мой номер телефона закрывают. Спросила, хочу ли я сохранить его. Я сказала, что, конечно, хочу. Меня разбудили, была больная, я в тот момент не могла логически мыслить. В том своем больном состоянии я сделала все, о чем меня просили. Я даже спросила их, не мошенники ли они, но поверила, когда они сказали: "Вы что, нет!". Понимаете, я все сделала сама. Чувствую себя как дура!", - рассказала журналистам жертва.