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Alexandra Nekrasova

Видео Телефонные мошенники необычным способом выманили у жительницы Валки почти 1000 евро

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Деньги
Деньги Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Жительница Валки стала жертвой телефонных мошенников. Преступники использовали новый метод, сообщает программа Bez tabu на телеканале TV3.

Женщине позвонил человек, назвавшийся представителем ее оператора связи. Позднее в разговоре также принял участие мошенник, заявивший, что он представитель Smart-ID.

В тот момент женщина была больна и только проснулась. В ходе разговора она сообщила мошенникам данные доступа к ее банковскому счету.

"На первой стадии [была] женщина, сказала, что звонит из LMT. Сообщила, что мой номер телефона закрывают. Спросила, хочу ли я сохранить его. Я сказала, что, конечно, хочу. Меня разбудили, была больная, я в тот момент не могла логически мыслить. В том своем больном состоянии я сделала все, о чем меня просили. Я даже спросила их, не мошенники ли они, но поверила, когда они сказали: "Вы что, нет!". Понимаете, я все сделала сама. Чувствую себя как дура!", - рассказала журналистам жертва.

У жительницы Валки украли почти 1 тысячу евро. Потерпевшая обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело.

Вишинг, или телефонное мошенничество, является самым распространенным видом мошенничества, сообщили в Госполиции. В этом году в период с 1 января по 13 ноября Госполиция получила информацию о случаях телефонного мошенничества, в результате которых в целом было похищено около 7,5 млн евро. Чаще всего от телефонных мошенников страдают женщины старше 55 лет.

Видео: Сюжет Bez tabu

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