С попытками финансового мошенничества в этом году в Латвии столкнулись 92% жителей, тогда как в 2019 году таких было 64%, сообщили агентству LETA представители Swedbank со ссылкой на данные опроса, проведенного финансовым институтом банка.
Более 90% жителей Латвии в этом году столкнулись с финансовым мошенничеством. Сколькие потеряли деньги?
Кроме того, в ходе опроса был сделан вывод, что деньги из-за мошенничества потеряли 13% респондентов.
Представители Swedbank отмечают, что в Латвии ежемесячно у людей и предприятий выманивается почти миллион евро, однако 93% респондентов считают, что обладают достаточными знаниями о финансовой безопасности в интернете.
"Главное "оружие" мошенников, помогающее выманивать деньги у людей, - телефон и электронная почта, и чаще всего обмануть человека им удается, торопя его принять решение, а также завоевав доверие. В ходе опроса оценивалось критическое мышление людей, их способность распознать попытки мошенничества, и почти 60% респондентов ответили на заданные вопросы неправильно", - отметил руководитель института финансов Swedbank Рейнис Янсонс.
Он упомянул, что и люди с высшим образованием, которым часто кажется, что они бы на уловки мошенников точно не попались, все же попадают - об этом свидетельствуют не только опросы, но и новейшие данные о мошенничестве.
В целом на вопросы о безопасности данных и финансов правильные ответы дали 62% респондентов. В свою очередь, сравнительно слабее понимание жителями связи рисков и прибыли, что позволяет мошенникам предлагать нереальную доходность, которая жертвам мошенничества не кажется подозрительной, пояснил Янсонс.
В качестве каналов для общения наиболее часто в 2024 году мошенники использовали телефон (60%), электронную почту (46%) и SMS (39%).
В банке отметили, что за последние пять лет наиболее выросло число попыток мошенничества с использованием телефонных разговоров и SMS - на 40 и 28 процентных пунктов соответственно. Но чаще всего люди признаются, что были обмануты на разных сайтах (40%), далее следуют телефонные звонки (34%) и социальные сети (31%).
По данным опроса, чаще всего, чтобы принудить потенциальную жертву к принятию решения, мошенники торопят людей, заставляя думать, что нужно принять решение в интересах близкого человека (53% респондентов считают, что таким образом мошенники добиваются своей цели), а также втираются в доверие, внушая, что коммуникация ведется с банком или другим доверенным учреждением (48%). Мошенничество удается еще и потому, что интернет-страница или присланная ссылка не кажутся подозрительными (41%), так как мошенники обещают большую выгоду (36%), а также потому, что мошеннику удается установить эмоциональную связь с жертвой (33%).
"Сотрудники банка, Государственная полиция или любое другое учреждение не будут звонить вам с целью выяснить данные расчетной карты, не заставят назвать код Smart-ID или номер пользователя интернет-банка. Если вы получаете такой звонок, то есть первый повод проявить осторожность и поставить под сомнение цель звонящего", - подчеркивает Янсонс, добавляя, что в таких случаях всегда нужно связываться с конкретным учреждением, используя только официальную контактную информацию.
В результате проверки знаний людей по различным вопросам, связанным с финансовой и информационной безопасностью, сделан вывод, что в целом понимание людьми этих вопросов адекватно. 77% респондентов осознают, что безопасными способами общения являются официальные государственные или банковские платформы, и 60% респондентов согласны с тем, что цифровые подписи, утвержденные через Smart-ID, имеют ту же юридическую силу, что и подписи, сделанные вручную. Всего 55% людей распознают основные признаки попыток мошенничества в цифровой среде. Чуть меньше (52%) людей осознают, что чем выше предлагаемая кем-то прибыль, тем выше и вероятность потерять деньги.
Поведясь на заманчивые инвестиционные предложения, жители Латвии ежемесячно теряют в среднем 400 тысяч евро, отмечает Янсонс. При этом жертвами инвестиционного мошенничества становятся люди разного возраста и чаще всего те, кто сам не имеет понимания и опыта вложений.
"Жители, которые ранее уже попались на приманки финансовых мошенников и потеряли деньги, менее критичны по отношению к различным предложениям, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой", - указал Янсонс, призвав жителей в предпраздничное время, когда таких предложений становится все больше и различные распродажи в интернет-среде возникают на каждом шагу, быть более внимательными к каждому сайту и предложению, чтобы не стать очередной жертвой мошенников.
Опрос проводился в сентябре 2024 года в сотрудничестве со Snapshots, были опрошены 704 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
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