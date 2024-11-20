Более 90% жителей Латвии в этом году столкнулись с финансовым мошенничеством. Сколькие потеряли деньги?

В качестве каналов для общения наиболее часто в 2024 году мошенники использовали телефон (60%), электронную почту (46%) и SMS (39%).

В банке отметили, что за последние пять лет наиболее выросло число попыток мошенничества с использованием телефонных разговоров и SMS - на 40 и 28 процентных пунктов соответственно. Но чаще всего люди признаются, что были обмануты на разных сайтах (40%), далее следуют телефонные звонки (34%) и социальные сети (31%).

По данным опроса, чаще всего, чтобы принудить потенциальную жертву к принятию решения, мошенники торопят людей, заставляя думать, что нужно принять решение в интересах близкого человека (53% респондентов считают, что таким образом мошенники добиваются своей цели), а также втираются в доверие, внушая, что коммуникация ведется с банком или другим доверенным учреждением (48%). Мошенничество удается еще и потому, что интернет-страница или присланная ссылка не кажутся подозрительными (41%), так как мошенники обещают большую выгоду (36%), а также потому, что мошеннику удается установить эмоциональную связь с жертвой (33%).

"Сотрудники банка, Государственная полиция или любое другое учреждение не будут звонить вам с целью выяснить данные расчетной карты, не заставят назвать код Smart-ID или номер пользователя интернет-банка. Если вы получаете такой звонок, то есть первый повод проявить осторожность и поставить под сомнение цель звонящего", - подчеркивает Янсонс, добавляя, что в таких случаях всегда нужно связываться с конкретным учреждением, используя только официальную контактную информацию.