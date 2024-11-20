Лукашенко помиловал 32 политзаключенных

Восемь женщин и 24 мужчины были помилованы, сообщили в офисе Лукашенко, отметив, что 17 из помилованных имеют хронические заболевания, а девять - старше 50 лет. Имена помилованных не называются.

В 2020 году, когда после выборов Беларусь охватили массовые протесты против режима Лукашенко, власти начали жестко подавлять оппозицию и диссидентов. Многие видные представители белорусской оппозиции находятся в тюрьме, другие бежали за границу.

По данным белорусской правозащитной организации "Весна", в стране насчитывается 1262 политзаключенных.

Лукашенко правит Беларусью с 1994 года и, очевидно, останется у власти после очередных так называемых выборов 26 января. В преддверии выборов с лета этого года диктатор уже в пятый раз освободил несколько десятков заключенных.

Политические заключенные в белорусских тюрьмах содержатся в суровых условиях. Им часто отказывают в доступе к адвокатам и не разрешают контактировать с родственниками.

На прошлой неделе заключенную оппозиционную активистку Марию Колесникову сфотографировали во время встречи с ее отцом в тюремной больнице. Это были первые новости о ней за последние 20 месяцев.

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