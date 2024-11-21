В очереди в рижские пансионаты стоят более 500 пожилых людей. Что говорит дума?

Чтобы улучшить ситуацию и сделать пансионаты более доступными, Рижская дума планирует увеличить финансирование социальной сферы на 5,2 млн евро.

"Люди ждут помощи от самоуправления, потому что они не могут оплатить пансионат из своих средств в размере 1000-1600 евро в месяц. Наш план - чтобы человек доплачивал лишь 10-15% от общей суммы за услугу. Сейчас им приходится доплачивать больше", - поделился Радзевич.

По его мнению, такая модель сможет мотивировать людей - жать очереди в полностью бесплатный пансионат нужно долго, а если доплатить 10-15%, то можно будет попасть быстрее. Но, признает чиновник, есть жители, которые не смогут платить из своего кармана.

"Финансирование пансионатов - очень важный вопрос. Мы не тратим социальные деньги - мы делаем инвестиции. Ведь, помещая своего больного родственника в пансионат, человек возвращается к привычной жизни и имеет возможность вернуться на работу. Таким образом мы возвращаем людей на рынок труда", - говорит Радзевич.

Радзевич рассказал, что некоторые жители не готовы переезжать в пансионат "прямо сейчас".

"Мы не можем сказать им: "Собирайте вещи, завтра вы едете в пансионат". Существует некое время ожидания. Но

нельзя несколько раз переносить сроки, ведь за человеком уже закреплено место, и оно оплачивается. Поэтому мы решили немного ужесточить условия отказа", - пояснил Радзевич.

Также в Рижской думе уточнили критерии, по которым человек может претендовать на попадание в муниципальные пансионаты. Теперь нужно, чтобы человек был задекларирован в Риге не менее 12 месяцев.

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