Илон Маск представил планы по сокращению федеральных расходов в США

Маск заявил о намерении ограничить траты правительства, включая финансирование общественных телерадиокомпаний и организации Planned Parenthood, защищающей право на аборт.

Он также подчеркнул необходимость борьбы с бюрократией, назвав ее "экзистенциальной угрозой" для демократии в США.

Глава Tesla и SpaceX рассказал, что будет сотрудничать с предпринимателем Вивеком Рамасвами. Вместе они займутся сокращением федерального регулирования и административных расходов.

"Мы предприниматели, а не политики. Мы будем действовать как добровольцы со стороны, а не как федеральные чиновники или служащие", - подчеркнули Маск и Рамасвами в своем заявлении.

Одной из ключевых задач DOGE станет составление списка правил, изданных госагентствами без одобрения Конгресса. По словам Маска, Дональд Трамп сможет аннулировать их с помощью исполнительных указов.

"Когда президент отменит тысячи таких правил, критики скажут, что исполнительная власть превысила свои полномочия. Но на самом деле это будет исправление излишеств исполнительной власти", - отметил Маск.

Он добавил, что ликвидация ненужных регуляций откроет путь к сокращению численности госслужащих. DOGE планирует снизить правительственные расходы более чем на 500 миллиардов долларов.

Маск стал одним из главных союзников Трампа во время предвыборной кампании. Он потратил на поддержку республиканца свыше 100 миллионов долларов.

Трамп, в свою очередь, заявил, что DOGE будет "давать советы и рекомендации, оставаясь вне правительства". Такой статус освобождает Маска от необходимости раскрывать свои финансовые активы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!