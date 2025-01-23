В Лондоне пять человек пострадали в результате нападения с ножом

Как сообщила полиция, в нападении пострадал один мужчина старше 50 лет, а также двое мужчин старше 30 лет и двое мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Все они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Травмы не угрожают их жизни.

Нападения произошли в районе Кройдон, недалеко от супермаркета Asda.

По подозрению в нападении задержан 30-летний мужчина. Он также был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

"На основании предварительного расследования мы полагаем, что все участники инцидента были знакомы друг с другом. Поэтому мы не считаем, что существует более широкая угроза для общества", - заявила представитель полиции.

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