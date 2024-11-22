После удара новой ракеты Украина обсуждает с США усиление своих средств ПВО

"По нашей информации, количество этих экспериментальных ракет крайне ограничено", - отметил собеседник.

Военное руководство Украины уверено, что главной целью России является запугивание. "Эти ракеты обладают более высокими характеристиками - как по высоте, так и по скорости - по сравнению с обычными", - добавил представитель Генштаба.

По словам источника, переговоры с США сосредоточены на двух вариантах. Либо модернизация существующих систем Patriot, либо поставка новейших комплексов THAAD, которые способны справиться с этой угрозой.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может обладать до десяти такими ракетами. Именно одна из них была использована при ударе по Днепру в четверг.

Скибицкий пояснил, что для начала серийного производства новой ракеты Россия должна провести минимум десять испытательных пусков. Удар по Днепру, как предполагается, стал частью таких испытаний.

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