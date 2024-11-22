Северокорейские солдаты замечены в Мариуполе и Харьковской области

В Мариуполе, по словам источника, появились так называемые "технические советники". Однако цель их пребывания на этой территории остается неясной.

Хотя северокорейские военные носят форму российской армии, они держатся отдельно от российских подразделений.

"Если другие иностранные бойцы в рядах российских войск смешиваются с подразделениями, то северокорейцев держат отдельно - у них свои помещения, питание, музыка и фильмы", - пояснил собеседник.

Северокорейских солдат заметили также в Харьковской области.

По словам представителя объединенных армейских подразделений Харьковской области Евгения Романова, их присутствие подтверждается перехваченными радиопереговорами.

"Я вижу, что они формируют свои подразделения, усиливают боевые единицы, а у линии фронта сосредотачивают небольшие группы сил", - отметил командир объединенной единицы 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак.

"Они ждут ухудшения погодных условий, так как для врага это наиболее подходящее время для наступлений", - добавил он.

Источник СБУ также сообщил, что недавние украинские ракетные удары по территории России были направлены на устранение высокопоставленного северокорейского генерала. Однако пока неясно, удалось ли ликвидировать эту цель.

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