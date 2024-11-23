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В тяжелом ДТП в Эстонии пострадали 12 военнослужащих сил союзников

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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: welcomeinside/Shutterstock

В тяжелой аварии вечером в пятницу, 22 ноября, в Эстонии пострадали 17 человек, в том числе 12 военнослужащих дислоцированного в Эстонии контингента сил союзников по НАТО.

Как BNS сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, в 16:52 в Ида-Вирумаа, волости Тойла, на перекрестке дорог Таллинн - Нарва и Лагеди - Ору произошло столкновение легкового автомобиля Volvo S80, которым управляла 37-летняя женщина, и автомобиля BMW, за рулем которого находилась 62-летняя женщина.

Из-за этой аварии произошло столкновение еще четырех автомобилей. В трех микроавтобусах Toyota Proace, ехавших в сторону Тапа, находились военнослужащие сил союзников, а за рулем Mercedes-Benz Sprinter, следовавшим в сторону Нарвы, находился 65-летний мужчина.

17 человек, в том числе 12 солдат союзников, были доставлены в больницу.

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