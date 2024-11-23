В тяжелой аварии вечером в пятницу, 22 ноября, в Эстонии пострадали 17 человек, в том числе 12 военнослужащих дислоцированного в Эстонии контингента сил союзников по НАТО.
В тяжелом ДТП в Эстонии пострадали 12 военнослужащих сил союзников
Как BNS сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, в 16:52 в Ида-Вирумаа, волости Тойла, на перекрестке дорог Таллинн - Нарва и Лагеди - Ору произошло столкновение легкового автомобиля Volvo S80, которым управляла 37-летняя женщина, и автомобиля BMW, за рулем которого находилась 62-летняя женщина.
Из-за этой аварии произошло столкновение еще четырех автомобилей. В трех микроавтобусах Toyota Proace, ехавших в сторону Тапа, находились военнослужащие сил союзников, а за рулем Mercedes-Benz Sprinter, следовавшим в сторону Нарвы, находился 65-летний мужчина.
17 человек, в том числе 12 солдат союзников, были доставлены в больницу.
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