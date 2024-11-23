Видео Поездка в магазин закончилась аварией: две машины столкнулись в Пардаугаве

Поездка Артема в магазин Depo закончилась за три минуты до места назначения. Водитель микроавтобуса, ехавший по улице Слокас в сторону центра, не правильно оценил обстановку и решил пересечь перекресток, не уступая дорогу.

В тот же момент Артем, поворачивавший налево с улицы Слокас на Юрмалас гатве, был уверен, что сможет безопасно совершить маневр, поскольку у него преимущество, но в результате столкнулся с другим автомобилем.

Водитель микроавтобуса, возможно, думал, что Артем остановится и пропустит автомобиль, которым он управлял.

Медики осмотрели водителя микроавтобуса, но он отказался ехать в больницу.

Артем говорит, что переживания из-за поврежденной машины будут не такими большими, ведь даже если его признают виновником аварии, машина застрахована по КАСКО.

Первоначальные данные показывают, что Артем не мог быть виновен и что водитель микроавтобуса допустил обыкновенную ошибку на этом перекрестке.

На этом перекрестке нелегко ориентироваться, и он может привести водителей в замешательство, поскольку отсутствие привычных дорожных знаков заставляет их обращать особое внимание на разметку на асфальте. После того как разбитые автомобили были убраны, программа еще раз осмотрела перекресток.

Для водителей, едущих по улице Слокас в сторону Иманты, их направление является главным, независимо от того, едут ли они прямо или поворачивают налево. Водители, едущие в сторону центра по улице Слокас, должны следовать указателям на дороге и уступать дорогу встречным водителям.

При движении по Юрмалес гатве со стороны Иманты видны дорожные знаки, на которых указано, что запрещено поворачивать с левой полосы направо, а также виден дорожный знак "Уступи дорогу".

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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