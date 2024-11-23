Представители "Азова": у нас служат не неонацисты, а патриоты

"Понятно, что это имело отношение не к нацизму, а к людям, которые добровольно пошли защищать украинские земли. Россия понимала, что этих людей надо максимально ослабить, потому что это именно та сила, которая может остановить российские войска. К сожалению, именно это и произошло", - сказала Федосюк.

Она была убеждена, что если бы эти люди не вступили в войну в 2014 году с оружием, которое было доступно в то время, многие другие районы на востоке были бы оккупированы.

"То же самое произошло и в 2022 году. На плечах таких людей лежит вся оборона Украины. "Азов" находится в авангарде всего этого, это крайняя форма реализации такого типа людей", - объяснила она.

С другой стороны, Дзюбенко указал, что "Азов" с самого начала формировался как структурное подразделение Сил обороны Украины, добровольческий батальон МВД, который никогда не был каким-то не подчиняющимся вооруженным формированием.

Федосюк добавила, что уникальное положение "Азова" - это один из мифов, которые развивает Россия, хотя этот полк, затем батальон, а теперь и бригада всегда находились под командованием Генерального штаба и никогда не было ни одного случая неподчинения.

Представители "Азова" подчеркнули, что в неонацистском батальоне не будут служить люди всех национальностей, однако в 2014 году в "Азове" служили белорусы, евреи, армяне и русские.

"Это, кстати, Россия очень старается скрыть. Они все вместе защищали Украину. Более того, я считаю, что в 2014 году Азов стал координационным центром для антикремлевских сил во всем регионе. Люди, приехавшие в "Азов" из Беларуси, России или Казахстана, четко сказали: мы понимаем, что можем уничтожить этот режим только здесь, вместе с вами, и тогда политическая свобода придет и в наши страны. Конечно, это тоже было очень важным фактором в ненависти Кремля к "Азову", - заключила Федосюк.

Сейчас русских в "Азове" меньше, потому что в Вооруженных силах Украины есть Русский добровольческий корпус, и русские идут служить в него. Однако в бригаде по-прежнему служат и русские, и белорусы, и общее этническое разнообразие стало еще больше, добавила она.

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