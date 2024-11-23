Крупнейший банк Великобритании прекратил прием платежей клиентов из РФ и Беларуси

"Любые платежи, обработанные через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут быть отклонены или аннулированы по нашему усмотрению", - говорится в заявлении банка.

Банк советует своим клиентам, планирующим совершить или получить соответствующие платежи, использовать "альтернативные варианты".

Решение банка стало продолжением его ухода с рынка РФ в мае 2024 года.

Кроме того, британский банк опасается международных санкций, которые были введены против России в ответ на ее вторжение в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!