Крупнейший британский банк HSBC прекратил обработку всех платежей из России и Беларуси.
Крупнейший банк Великобритании прекратил прием платежей клиентов из РФ и Беларуси
"Любые платежи, обработанные через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут быть отклонены или аннулированы по нашему усмотрению", - говорится в заявлении банка.
Банк советует своим клиентам, планирующим совершить или получить соответствующие платежи, использовать "альтернативные варианты".
Решение банка стало продолжением его ухода с рынка РФ в мае 2024 года.
Кроме того, британский банк опасается международных санкций, которые были введены против России в ответ на ее вторжение в Украину.
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