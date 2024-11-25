На антивоенном митинге в Берлине произошел конфликт его участников с 16-летним активистом из Таллинна. Rus.Postimees связался с молодым человеком и его родителями, чтобы попросить их прокомментировать и эту ситуацию, и его деятельность. Реакция активиста оказалась обескураживающей, а из соцсетей стало ясно, что он четко позиционирует себя как защитника интересов России, пишет Rus.Postimees.

В издании "Медуза" вышла публикация о митинге российской оппозиции в Берлине, которая прошла 17 ноября. В ней рассказали и об участии Луки Андреева, который пришел с российским триколором, хотя организаторы категорически не хотели видеть на мероприятии российские флаги.

Получился скандал. Несколько протестующих на митинге потребовали убрать флаг. "Я его [российский флаг] не видел два с половиной года в Берлине. А теперь они понаехали и под видом оппозиции устраивают тут little Moscow (маленькую Москву - прим. ред.)", - кричал участник берлинского митинга.