Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас не связывает падение грузового самолета DHL в столице в понедельник утром с диверсией или террористическим актом.
Крушение самолета в Вильнюсе: комментарий министра обороны Литвы
"Пока нет никаких признаков, никаких фактов, что это был саботаж или террористический акт, если мы говорим о внешнем воздействии на самолет", - сказал Касчюнас журналистам в понедельник.
"(...) Когда официальные лица, которые уже отправились в Сантаришкес, поговорят с выжившими членами экипажа и просмотрят все черные ящики, станет ясно, что произошло внутри. Была ли это техническая ошибка, ошибка пилота или что-то еще", - добавил министр обороны.
По его словам, ответов придется подождать еще немного, и расследование "может занять неделю или около того".
"Так говорят правоохранители, что это могут быть такие сроки, но я думаю, что некоторые детали прояснятся в ближайшие дни", - сказал Касчюнас.
По его словам, оставшиеся в живых члены экипажа самолета готовы говорить, когда им позволит здоровье.
Гражданин Испании погиб, еще один испанец, немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился в понедельник утром недалеко от аэропорта Вильнюса.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии и проходит лечение в клинике Сантарос.
Самолет также зацепил дом, в котором находились 12 человек, но все жильцы спаслись.
После аварии столичная полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего содержания транспортных средств или дорог, а также нарушения правил международных полетов.
Расследованием инцидента занимается Отдел по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции, а также сама грузовая компания.
Упавший Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для перевозки посылок DHL. Он летел из Лейпцига (Германия).
"Я могу сказать, что с этой компанией, которую вы упомянули (DHL - BNS), уже был проведен ряд бесед о внутренних процедурах по защите от подобных сценариев, по управлению рисками. И они, безусловно, должны были сделать свою домашнюю работу", - сказал Касчюнас.
В понедельник министр заявил, что не располагает информацией об инциденте от немецких служб, но надеется, что они выйдут на связь и "обращение информации будет очень хорошим".
В октябре немецкие СМИ сообщили о задержании в Литве Александра Суранова, представившегося Игорем Прудниковым, за отправку самовоспламеняющихся посылок. Мужчина подозревался в отправке четырех зажигательных устройств из посылочного центра DHL в Вильнюсе.
В начале ноября генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что в связи с этими преступлениями были задержаны несколько человек, однако она не уточнила точное число и количество подозреваемых, задержанных в Литве.
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