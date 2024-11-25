Крушение самолета в Вильнюсе: комментарий министра обороны Литвы

Самолет также зацепил дом, в котором находились 12 человек, но все жильцы спаслись.

После аварии столичная полиция проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего содержания транспортных средств или дорог, а также нарушения правил международных полетов.

Расследованием инцидента занимается Отдел по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции, а также сама грузовая компания.

Упавший Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для перевозки посылок DHL. Он летел из Лейпцига (Германия).

"Я могу сказать, что с этой компанией, которую вы упомянули (DHL - BNS), уже был проведен ряд бесед о внутренних процедурах по защите от подобных сценариев, по управлению рисками. И они, безусловно, должны были сделать свою домашнюю работу", - сказал Касчюнас.

В понедельник министр заявил, что не располагает информацией об инциденте от немецких служб, но надеется, что они выйдут на связь и "обращение информации будет очень хорошим".

В октябре немецкие СМИ сообщили о задержании в Литве Александра Суранова, представившегося Игорем Прудниковым, за отправку самовоспламеняющихся посылок. Мужчина подозревался в отправке четырех зажигательных устройств из посылочного центра DHL в Вильнюсе.

В начале ноября генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что в связи с этими преступлениями были задержаны несколько человек, однако она не уточнила точное число и количество подозреваемых, задержанных в Литве.

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