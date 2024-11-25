Представители полка: с пленными из "Азова" россияне обращаются особенно жестоко

Она упомянула пример своего мужа, который был обменен перед Новым годом и вернулся, сильно хромая, так как одна его нога была большой гематомой. "У россиян такая технология допроса, когда во время допроса три человека одновременно бьют по одному и тому же месту на ноге, руке или горле, и у моему мужа нога после таких запросов еще не зажила. И на его теле были следы электрошока, и в целом состояние его организма было очень плохим. Пленников кормили очень бедной пищей, в которой не было питательных веществ, так как она была предназначена только для выживания. Это морение голодом подрывает гормональную систему и весь организм в целом", - рассказала Федосюк.