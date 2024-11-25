Все украинские военные, которые попадают в российский плен, подвергаются пыткам, однако солдат "Азова" пытают особенно жестоко, им наносят огромный ущерб здоровью или даже убивают, рассказали в интервью агентству LETA глава отдела международной коммуникации украинской бригады спецзадач "Азов" Юлия Федосюк и сержант, доктор философии Валентин Дзюбенко.
Представители полка: с пленными из "Азова" россияне обращаются особенно жестоко
В российских тюрьмах по-прежнему находятся около 900 человек, которые в плену уже два с половиной года. Солдат бригады "Азов" включают в обмен очень редко, и этого не происходило даже на протяжении года, пока несколько месяцев назад не состоялся обмен пленными, среди которых были и азовцы.
Представители "Азова" допускают, что изменение этой политики было вызвано тем, что в Курской области в плен были взяты российские призывники а также сотрудники погранохраны ФСБ, а также чеченцы.
"Мы понимаем, что на солдат "Азова" меняют только важных для России военных. Например, год назад 45 солдат "Азова" были обменены на трех российских летчиков. Это создает для нас большие проблемы, так как в распоряжении Украины нет так много важных для России заложников, поэтому очень сложно добиться освобождения наших людей", - пояснила Федосюк.
Она указала, что в целом все украинские военные, попадающие в российский плен, подвергаются пыткам.
"К сожалению, ужасающие истории реальны - их в плену пытают или даже убивают, им наносят огромный ущерб здоровью", - сказала глава отдела международной организации полка "Азов".
Она пояснила, что на "Азов" оказывается особое давление, так как с 2014 года Россия избрала этот полк целью своей пропаганды.
"Зная, что "Азов" - одно из самых эффективных и мотивированных подразделений украинской армии, россияне создали образ "Азова", который, к сожалению, в определенной мере присутствует и на Западе и в других местах в мире. Целью России было понизить эффективность "Азова", что им удалось сделать, так как с 2016 по 2024 год нам не позволяли получать западное вооружение. И Мариуполь защитники защищали без западного вооружения. Важно понимать, что все многочисленные жертвы Мариуполя - на совести и тех, кто принимает решения, и тех, кто пропагандирует. Если бы у наших людей было современное, качественное вооружение, оборона города была бы другой", - подчеркнула Федосюк.
"К счастью, американским властям летом сообщили, что "Азов" не является неонацистской группировкой, и мы этому рады. К сожалению, бюрократическая машина работает медленно, и до сих пор мы не получили западное оружие", - отметила она.
Она выразила уверенность, что в руках "Азова" это оружие будет использоваться максимально эффективно, учитывая, что бригада демонстрирует такие высокие результаты, воюя украинским, советским оружием или оружием, приобретенным на средства добровольных жертвователей.
Мы можем только представить, каких результатов добился бы "Азов", будь у него современное оружие", - сказала она.
Федосюк считает, что российская пропаганда повлияла и на структуры, работающие с азовскими военнопленными, и что они сами вовлечены в эту пропаганду: "Эти люди десять лет слушали ложь об "Азове", поэтому они обращаются с пленными с особой жестокостью.
Мы хорошо видим это, когда происходит обмен - люди возвращаются оголодавшими, с поврежденными костями, выбитыми зубами, гематомами".
Она упомянула пример своего мужа, который был обменен перед Новым годом и вернулся, сильно хромая, так как одна его нога была большой гематомой. "У россиян такая технология допроса, когда во время допроса три человека одновременно бьют по одному и тому же месту на ноге, руке или горле, и у моему мужа нога после таких запросов еще не зажила. И на его теле были следы электрошока, и в целом состояние его организма было очень плохим. Пленников кормили очень бедной пищей, в которой не было питательных веществ, так как она была предназначена только для выживания. Это морение голодом подрывает гормональную систему и весь организм в целом", - рассказала Федосюк.
Она указала, что потребовалось очень много времени, чтобы восстановиться, а полное восстановление невозможно вовсе.
В свою очередь Дзюбенко напомнил о произошедшем в июле 2022 года массово убийстве пленных в результате взрыва барака в Оленевке Донецкой области. В этом бараке находились только солдаты "Азова", 53 из которых погибли.
"Этот спланированный теракт был направлен именно против азовцев", - указал сержант "Азова", выразив возмущение тем, что расследование таких военных преступлений в контексте международных прав неполноценно.
"В случае трагедии в Оленевке мы знаем, что произошло, все это видели, Россия передала трупы убитых, и есть множество доказательств - даже люди, которые выжили в этом бараке и были обменяны, они могут дать показания. Однако миссия ООН, начавшая расследование, через три месяца его прекратила. Мы считаем, что это недопустим. Такие вещи можно продолжать годами, особенно, если нет доступа к месту событий", - сказал Дзюбенко.
Он отметил, что очень редко упоминается, что бразильский генерал, назначенный главой миссии ООН по установлению фактов, ранее долгое время работал в Москве в качестве бразильского военного атташе, имея связи в российских военных кругах. Его исландский коллега в этой комиссии долгое время работал в миссии ОБСЕ в Украине еще до полномасштабного российского вторжения и не документировал преступления, совершенные российскими войсками и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
"Представители других стран, в том числе американцы, критиковали исландца за очень одностороннюю оценку происходящего в регионе - совсем не в пользу Украины. Мы считаем, что в этом расследовании была определенная доля предвзятости, а сама комиссия была закрыта всего через несколько месяцев после начала работы", - сказал Дзюбенко.
Федосюк добавила, что Украина требует нового расследования, в которое будут вовлечены люди, не ангажированные одной из сторон.
"Мы считаем, что это было одно из самых жестоких преступлений, нарушающее как Женевскую конвенцию, так и простые общечеловеческие нормы, и призываем международное сообщество обратить на это внимание. К сожалению, этого не происходит, и люди во всем мире совершенно не знают об этой трагедии, - сказала она. - Все перечисленные факты - пытки и убийства пленных - являются причиной того, что бойцам "Азова" должно отдаваться предпочтение при любом обмене военнопленными, потому что люди просто могут не дожить до обмена "все на всех"
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