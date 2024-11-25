Видео Киев: БПЛА атаковали завод российского ВПК "Тайфун" в Калуге

Украинские дроны атаковали военно-промышленный завод "Тайфун" в Калуге. Об этом сообщил утром в понедельник, 25 ноября, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Между тем официального подтверждения этой информации к моменту публикации не поступало. Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал утром 25 ноября в Telegram, что "ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены 3 БПЛА". "На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа", - говорилось в его посте, опубликованном около полуночи.