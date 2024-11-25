"Такой фронт - абсолютная мясорубка людей и персонала", - сказал конгрессмен. "Это больше напоминает окопную войну времен Первой мировой войны", - сказал он.

Уолтц отметил, что Трамп "крайне обеспокоен" этим конфликтом.

"Президент Трамп крайне обеспокоен происходящей там резней и снова спрашивает - "как мы восстановим сдерживание и как мы добьемся мира", - сказал конгрессмен.

На вопрос, почему Трамп не особо часто высказывался по поводу ситуации в Украине, Уолтц отметил, что Трамп "опасается эскалации и того, куда все это ведет".

"Это должно привести нас к ответственному завершению", - добавил он. "Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эти степени эскалации, а не реагировать на них", - сказал Уолтц.

В другом эфире Fox News среди прочего конгрессмен прокомментировал эскалацию конфликта - попадание северокорейских солдат на поле боя, разрешение США для украинцев использовать американские ракеты по целям в России и последовавшиq за этим удар России по Украине экспериментальной баллистической ракетой, а также разрешение США для украинцев на использование американских противопехотных мин.

Россия в Украине уже использовала противопехотные мины.

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