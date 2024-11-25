"У нас есть подушка безопасности еще на один кризис", - сказал Казакс, подчеркнув, что к госдолгу нельзя относиться легкомысленно.

Президент Банка Латвии подчеркнул, что необходимо стимулировать экономику, так как по мере ее роста долг будет становиться все меньше по сравнению с ее объемами.

"У нас есть буфер только на один серьезный кризис, и этот буфер никак нельзя растрачивать. Поэтому рост долга - это не решение проблем Латвии. Решение проблем - более быстрый экономический рост", - подчеркнул глава центробанка.

Также, по его словам, необходимо стимулировать потребление домашних хозяйств, поскольку в настоящее время люди по-прежнему предпочитают приберечь средства, а не тратить.

Согласно данным Госказны, в конце октября 2024 года долг центрального правительства в номинальном выражении составлял 19,42 млрд евро, или 46,36% от прогнозируемого ВВП.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2023 году консолидированный брутто-долг государства составлял 17,578 млрд евро, или 45% от ВВП, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,54 млрд евро (9,6%). Рост долга в 2023 году был обусловлен тремя новыми выпусками еврооблигаций.

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