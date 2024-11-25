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Видео В аэропорту Антальи после посадки загорелся прилетевший из Сочи Sukhoi Superjet

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи. Об этом сообщил турецкий авиационный портал AirportHaber.

Согласно опубликованной информации, загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100. Пожар был констатировал после того, как самолет остановился на взлетно-посадочной полосе. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.

Портал указывает, что, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, а у пассажиров было достаточно времени, чтобы эвакуироваться.

Как сообщает Русская служба ВВС, пассажиров эвакуировали по надувным трапам, возгорание оперативно потушили. Всего на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

"При посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052", - сообщили в авиакомпании.

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