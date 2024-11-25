Видео В аэропорту Антальи после посадки загорелся прилетевший из Сочи Sukhoi Superjet

Согласно опубликованной информации, загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100. Пожар был констатировал после того, как самолет остановился на взлетно-посадочной полосе. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.

Портал указывает, что, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, а у пассажиров было достаточно времени, чтобы эвакуироваться.

Antalya Havalimanı’nda, Rus havayolu şirketi Azimuth’a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, inişin ardından motor yangını çıktı. pic.twitter.com/pVtDcXgIoc — AirportHaber (@AirportHaber) November 24, 2024

Как сообщает Русская служба ВВС, пассажиров эвакуировали по надувным трапам, возгорание оперативно потушили. Всего на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

"При посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет. В настоящее время авиакомпания "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052", - сообщили в авиакомпании.

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