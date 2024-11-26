Суды и защита информаторов: у судей нет единого понимания о системе поднятия тревоги

Так же суд указал, что "рассмотрение и оценка заявления информатора является компетенцией не суда, а вопросом компетентных институций". Такое умозаключение противоречит выводам Верховного суда о защите информаторов, на что суд сам указывает в своем приговоре. Суд указывает, что в соответствии с выводами Верховного суда "вопрос о том, можно ли считать конкретное лицо информатором, должен рассматриваться на судебном процессе, который начат на основании донесения информатора, или на процессе, возбужденном в связи с жалобами лица о неблагоприятных последствиях, возникших для этого лица из-за поднятия тревоги". Но суд не учел, что судопроизводство, заведенное против возможного информатора, само по себе может являться негативным последствием для информатора, и поэтому в деле очень важным является решить вопрос о статусе информатора.