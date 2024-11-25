Хаос в электронной почте: с программным обеспечением Microsoft возникли технические проблемы

При открытии электронной почты Outlook можно прочесть сообщение "Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас" (Your request can’t be completed right now).

Пользователи жалуются на проблемы, связанные с отправкой и сохранением электронной почты, а также с поиском писем. В свою очередь на портале сервиса Microsoft указывается, что "все в порядке, и все работает как обычно".

Как отмечают СМИ, технические проблемы коснулись услуг Exchange Online, Microsoft 365 и Teams. Например, у пользователей возникли сложности с отправкой сообщений и доступом к календарю в Teams, кроме того, проблемы возникли в приложении Outlook для систем Mac.

В данный момент самые большие проблемы наблюдаются в Европе, тогда как в США поступали сообщения об отдельных случаях возникновения неполадок.

Microsoft 365 - это пакет программ, включающий Word, Excel и Powerpoint. На данный момент Microsoft не комментировал информацию об этих проблемах.

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