В субботу в Риге зажгли главные рождественские елки столицы

Мероприятие состоялось в 17:00 на Ратушной площади.

Ведущим был иллюзионист Томс Фелкерс, а о праздничной атмосфере позаботились певцы Иева Сутугова, Юстс и Дагнис Розиньш. Также выступили женский вокальный ансамбль Fortuna, детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi и группа Улдиса Тиммы.

На зажжении елки к рижанам обратился мэр столицы Вилнис Кирсис.

Мероприятие транслировалось на Домской площади, где одновременно с елкой на Ратушной площади была зажжена вторая главная елка столицы и состоялось открытие рождественской ярмарки.

Всего в этом году в Риге было установлено около 40 рождественских елок: на главных площадях, в микрорайонах Риги и возле учебных заведений.

Главные елки на Домской площади и на Ратушной площади имеют высоту до 17 метров и возраст 26 лет.

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