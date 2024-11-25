Во вторник несколько сотен юношей будут отобраны для Службы государственной обороны

Результаты отбора будут отображаться анонимно, в виде порядковых номеров, присвоенных кандидатам. В течение двух недель отобранным молодым людям будет отправлено письмо с подтверждением на их электронный адрес или заявленный адрес проживания. В свою очередь повестки на прохождение медосмотра с указанием даты и времени будут высланы позже на электронный адрес или в ближайшее к заявленному месту жительства почтовое отделение Latvijas Pasts, где их можно будет получить при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

После получения повестки у отобранных призывников есть пять рабочих дней, чтобы заполнить и отправить в Министерство обороны в электронном или письменном виде анкету, более подробные инструкции по заполнению которой будут приведены в повестке.

После медицинского осмотра медицинская комиссия даст заключение о годности призывника и будет принято решение о призыве, которое направят на электронный адрес или заявленный адрес проживания не позднее, чем за два месяца до начала службы 19 июля 2025 года.

Те отобранные молодые люди, которые по разным причинам не будут призваны, получат соответствующие решения либо об отказе в призыве, либо об отсрочке службы.

Служба в армии может быть отложена до 26 лет только по важным причинам, таким как стипендия в университете, членство в национальной сборной по какому-либо виду спорта, отпуск по уходу за ребенком или другие важные семейные обстоятельства.

Принятое решение может быть обжаловано в Комиссии по контролю за призывом на СГО и опротестовано в административном суде. Гражданин, который не может проходить военную службу по религиозным или философским убеждениям, может подать заявление о прохождении альтернативной службы. Решение по нему будет принимать Комиссия по контролю за призывом.

Как ранее сообщалось, к 20 ноября на летний призыв 2025 года добровольно подали заявки 782 человека. В настоящее время проводится оценка их пригодности к службе.

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