Во вторник, 26 ноября, в Министерстве обороны пройдет отбор новобранцев для Службы государственной обороны (СГО), в ходе которого с помощью специальной программы случайным образом будут выбраны 800 граждан Латвии - преимущественно мужчины в возрасте 18-19 лет, сообщает министерство.
Во вторник несколько сотен юношей будут отобраны для Службы государственной обороны
Ожидается, что следующим летом на службу в ряды государственной обороны будут призваны 830 молодых людей. 782 латвийских гражданина добровольно записались на службу.
Из тех, кто был отобран случайным образом, после проведения медицинских осмотров на СГО будут зачислены 320 новобранцев. Министерство поясняет, что сначала отбираются "вслепую" 800 человек, потому что, как уже показала практика, многие призывники будут признаны непригодными к службе по состоянию здоровья или другим предусмотренным законом причинам.
Служба начнется 19 июля 2025 года и продлится 11 месяцев.
В мероприятии по отбору примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш.
Право на зачисление в СГО имеют мужчины - граждане Латвии, преимущественно в возрасте от 18 до 19 лет, окончившие учебное заведение в течение последнего года.
Участники отбора регистрируются по административным территориям, каждому гражданину присваивается порядковый номер. Отбор будет проводиться с помощью уникального инструмента генерации случайных чисел, специально разработанного для отбора призывников.
Для надзора за процессом отбора в Минобороны создается специальная комиссия. В нее войдут назначенные представители департаментов министерства, которые будут оценивать ход процесса и его легитимность.
Результаты отбора будут отображаться анонимно, в виде порядковых номеров, присвоенных кандидатам. В течение двух недель отобранным молодым людям будет отправлено письмо с подтверждением на их электронный адрес или заявленный адрес проживания. В свою очередь повестки на прохождение медосмотра с указанием даты и времени будут высланы позже на электронный адрес или в ближайшее к заявленному месту жительства почтовое отделение Latvijas Pasts, где их можно будет получить при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
После получения повестки у отобранных призывников есть пять рабочих дней, чтобы заполнить и отправить в Министерство обороны в электронном или письменном виде анкету, более подробные инструкции по заполнению которой будут приведены в повестке.
После медицинского осмотра медицинская комиссия даст заключение о годности призывника и будет принято решение о призыве, которое направят на электронный адрес или заявленный адрес проживания не позднее, чем за два месяца до начала службы 19 июля 2025 года.
Те отобранные молодые люди, которые по разным причинам не будут призваны, получат соответствующие решения либо об отказе в призыве, либо об отсрочке службы.
Служба в армии может быть отложена до 26 лет только по важным причинам, таким как стипендия в университете, членство в национальной сборной по какому-либо виду спорта, отпуск по уходу за ребенком или другие важные семейные обстоятельства.
Принятое решение может быть обжаловано в Комиссии по контролю за призывом на СГО и опротестовано в административном суде. Гражданин, который не может проходить военную службу по религиозным или философским убеждениям, может подать заявление о прохождении альтернативной службы. Решение по нему будет принимать Комиссия по контролю за призывом.
Как ранее сообщалось, к 20 ноября на летний призыв 2025 года добровольно подали заявки 782 человека. В настоящее время проводится оценка их пригодности к службе.
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