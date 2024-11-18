Сегодня, 18 ноября, на набережной 11 ноября прошел военный парад, посвященный 106-й годовщине провозглашения Латвии, в котором приняли участие вооруженные силы Латвии и ее союзников, учреждения, подчиненные МВД и отряды Яунсардзе. За парадом наблюдал и TVNET - посмотри на фотографии парада.
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Фото ⟩ Мощно! В Риге прошел военный парад 18 ноября, им впервые в истории командовала женщина
Как уже сообщалось, военным парадом, посвященном годовщине провозглашения Латвии, в этом году впервые в истории командовала женщина, полковник Антонина Блёдоне, сообщили Национальные вооруженные силы.