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Фото Мощно! В Риге прошел военный парад 18 ноября, им впервые в истории командовала женщина

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Сегодня, 18 ноября, на набережной 11 ноября прошел военный парад, посвященный 106-й годовщине провозглашения Латвии, в котором приняли участие вооруженные силы Латвии и ее союзников, учреждения, подчиненные МВД и отряды Яунсардзе. За парадом наблюдал и TVNET - посмотри на фотографии парада.

Как уже сообщалось, военным парадом, посвященном годовщине провозглашения Латвии, в этом году впервые в истории командовала женщина, полковник Антонина Блёдоне, сообщили Национальные вооруженные силы.

Парад начался в 13:30 в Риге, на набережной 11 ноября. В нем приняли участие примерно 1500 военнослужащих, земессаргов, полицейских, пограничников, пожарных-спасателей и яунсаргов. Парадом командовали командир штабного батальона полковник Антонина Блёдоне, и его принимали верховный главнокомандующий НВС, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

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