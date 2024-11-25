Однако точное время начала операции неизвестно.

Представитель разведки заявил, что в операции может быть задействовано до 130 тысяч российских военнослужащих.

За последние два месяца российские войска усилили удары ракетами и управляемыми снарядами по Запорожью, разрушив 1 500 домов.

Активизировалась также линия фронта, где вновь усилились обстрелы.

Запорожье имеет стратегическое значение для Украины: оно является одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности и чрезвычайно важно для выживания Украины как страны, подчеркивает The Economist.

Город также важен для Кремля, напоминает издание.

Российский диктатор Владимир Путин еще осенью 2022 года объявил об аннексии всей Запорожской области, хотя на тот момент российская армия контролировала лишь треть региона.

Однако не все украинские военные считают, что Россия готова атаковать Запорожье.

Полковник украинской армии Алексей Хильченко рассказал изданию, что в первой фазе наступления на город российские войска планировали задействовать две дивизии (20-30 тысяч солдат), но половину из них пришлось отвести в Курскую область для отражения наступления украинских войск там.

"Они еще не готовы к нападению, но когда станут готовы, первый удар будет самым тяжелым", - рассказал The Economist о ситуации в Запорожье командир батальона 118-й бригады армии.

Тем временем в рамках подготовки к российскому наступлению армия в Запорожье строит новые оборонительные рубежи, а также готовит минные поля, инженерные заграждения, бетонные и железные конструкции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!