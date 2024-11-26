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Sergejs Tihomirovs

Видео Жители Елгавы возмущены состоянием автовокзала

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Автовокзал в Елгаве
Автовокзал в Елгаве Фото: Ekrānuzņēmums no televīzijas kanāla TV3 raidījuma "Bez tabu" sižeta

Несколько жителей Елгавы возмущены состоянием городского автовокзала и его окрестностей, сообщает программа Bez tabu.

"Я в большом недоумении, потому что состояние окрестностей автовокзала в Елгаве просто шокирует. Тротуары в катастрофическом состоянии. Я видела, как человек в инвалидной коляске с большим трудом пытался там передвигаться", - рассказывает программе жительница Елгавы Ева.

Она также добавляет, что городской автовокзал находится прямо напротив думы.

"Почему людям, приезжающим в наш город, приходится сталкиваться с такой плохой инфраструктурой? Не пора ли привести в порядок этот важный участок?" - спрашивает женщина.

"Ну, если это автовокзал, то я - космонавт! Я не могу сказать ничего хорошего. Автовокзал ниже всякой критики. Посадка и все платформы. Ничего не улучшилось", - говорит водитель автобуса Вилнис.

Он отмечает, что всю жизнь работает водителем автобуса, но никогда не видел в Латвии автовокзала, подобного этому, где машины ездят так, будто находятся на частной территории.

В будущем планируется объединить Елгавский железнодорожный вокзал с автовокзалом. Несмотря на то, что некоторые автобусные маршруты уже перенаправлены в конец вокзала, неизвестно, когда это произойдет полностью.

Смотрите больше в сюжете программы Bez tabu.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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