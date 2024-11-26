Видео Программа выяснила, что стало причиной аварии трех автомобилей

Медицинскую помощь получил один человек, но, по предварительным данным, его состояние удовлетворительное.

Ковш мини-экскаватора врезался в лобовое стекло грузовика, микроавтобус лежит в кювете с разбитым боком, немного стоит Citroen Berlingo. Все эти автомобили попали в аварию на Рижской окружной дороге на повороте на Сауриеши и Огре.

Как рассказал программе водитель микроавтобуса, ответственность за произошедшее он берет на себя. При подъезде к перекрестку произошло нечто неожиданное - у автомобиля отказали тормоза. Впереди на перекрестке стояли машины, и уйти от столкновения уже было невозможно.

Он врезался в впереди идущий автомобиль Citroen Berlingo. В результате удара микроавтобус вылетел на встречную полосу, по которой ехал грузовик.

Грузовик протаранил борт микроавтобуса, и тот вылетел в кювет, однако прицеп с экскаватором остался на трассе, поскольку ковш строительной техники "врезался" в лобовое стекло грузовика.

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал. Мелкие царапины - и все. Местные жители говорят, что уже давно не слышали звука бьющегося стекла и деформации металла. Это самый серьезный инцидент, наблюдавшийся за последнее время.

"Раньше, когда не было светофора, это было часто. Зимой бывают случаи, когда идет снег, но это все. Здесь на перекрестке скорость тоже не высокая", - сказал местный житель.

Полиция возбудила административное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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