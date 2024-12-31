За минувшие сутки снова поймано несколько пьяных водителей

За управление транспортным средством в состоянии опьянения начат один процесс об административном правонарушении и восемь уголовных процессов.

Всего Госполиция за минувшие сутки провела 1847 проверок водителей транспортных средств. Больше всего за прошедшие сутки лиц было проверено в Рижском регионе - 569, где были наказаны три пьяных водителей.

Госполиция продолжит усиленно проводить мероприятия по контролю движения до 2 января по всей Латвии и обеспечит общественный порядок в местах публичных торжеств.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 ДТП, в них пострадали восемь человек. Всего в сфере дорожного движения вынесено 374 постановления об административных правонарушениях, в том числе 146 - о превышении скорости.

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