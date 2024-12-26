Эксперт о замедлении YouTube: В РФ цензура жестче, чем в КНР

- Владимир Путин во время недавней "прямой линии" в ответ на вопрос, что происходит с YouTube, сказал, что это якобы Google не обслуживает свои серверы в России, поэтому возникли такие проблемы. Что можно ответить на этот аргумент?

- Путин что-то сказал, не понимая, как это работает. В России сейчас примерно 2500-3000 серверов Google Global Cache. И представьте: что, из них вышли из строя сразу 1000? Вероятность этого очень мала, если нет какого-то внешнего вмешательства. А кто у нас это вмешательство осуществляет? Роскомнадзор, больше некому.

- Вы уже упомянули, что замедление YouTube не сказалось на аудитории независимых общественно-политических каналов. Получается, пользователи довольно быстро и организованно за несколько месяцев установили и научились пользоваться VPN?

- Блокировки в России начались давно и с началом войны приобрели тотальный характер. В марте 2022-го заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, и уже тогда многие люди проявили интерес к VPN. Это можно отследить по запросам в Google и в "Яндексе". На слово VPN там есть характерные пики: март 2022 года, август уходящего года, и сейчас - очередной пик.

- Станет ли преследование за VPN следующим шагом российских властей?

- Думаю, что будет не преследование за VPN, а так называемая блокировка статистическим методом. Сейчас VPN-сервисы работают по принципу, как наш VPN-генератор: у нас порядка 20-30 тысяч серверов, и если Роскомнадзор определит один, мы просто перейдем на другой.

Теперь они планируют сделать следующий шаг. Недавно вышел приказ Роскомнадзора, подзаконный акт для закона о "суверенном Рунете": они могут запрашивать IP-адреса и сеансы связи конкретных пользователей. Так определяется, что он обращается в одну какую-то точку в интернете, и таким образом вычисляется VPN с помощью статистики. И они могут блокировать доступ к интернету у отдельных людей. Такую систему сейчас пытаются настроить в Иране. Кстати, китайский вариант, о котором очень часто говорят, мы уже давно перепрыгнули. С начала войны в России интернет-цензура гораздо жестче, чем китайская.

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