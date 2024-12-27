С 1 января 2025 года в силу вступают поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают немедленное информирование владельцев транспортных средств в случае фиксации нарушений с использованием технических средств. Нарушения включают эксплуатацию транспортного средства без пройденного технического осмотра или без обязательной гражданской ответственности (OCTA).
CSDD будет оперативно уведомлять водителей о нарушениях с 2025 года
Цель уведомления - максимально быстро предотвратить повторные нарушения и использование транспортных средств, не соответствующих требованиям. Ожидается, что такой оперативный обмен информацией уменьшит количество случаев, когда водители неоднократно штрафуются за нарушения, связанные с техническим состоянием автомобиля или отсутствием страховки, зафиксированные в течение короткого времени.
Сообщения о нарушении будут направляться Департаментом дорожного движения (CSDD) на зарегистрированный в системе e-CSDD электронный адрес владельца транспортного средства. Однако, если владелец не указал адрес электронной почты в системе e-CSDD, уведомление направлено не будет.
Информация, содержащаяся в уведомлении о зафиксированном нарушении, будет включать:
- Тип нарушения - отсутствие действующего государственного технического осмотра и/или обязательной гражданской ответственности (OCTA);
- Место фиксации нарушения;
- Дата и время нарушения;
- Марка транспортного средства и регистрационный номер.
Кроме того, уведомление напомнит, что в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона о дорожном движении, владельцы транспортных средств обязаны принимать все необходимые меры для исключения участия в дорожном движении транспортных средств, не имеющих соответствующего разрешения или находящихся под запретом эксплуатации.
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