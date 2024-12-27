CSDD будет оперативно уведомлять водителей о нарушениях с 2025 года

Цель уведомления - максимально быстро предотвратить повторные нарушения и использование транспортных средств, не соответствующих требованиям. Ожидается, что такой оперативный обмен информацией уменьшит количество случаев, когда водители неоднократно штрафуются за нарушения, связанные с техническим состоянием автомобиля или отсутствием страховки, зафиксированные в течение короткого времени.

Сообщения о нарушении будут направляться Департаментом дорожного движения (CSDD) на зарегистрированный в системе e-CSDD электронный адрес владельца транспортного средства. Однако, если владелец не указал адрес электронной почты в системе e-CSDD, уведомление направлено не будет.

Информация, содержащаяся в уведомлении о зафиксированном нарушении, будет включать:

Тип нарушения - отсутствие действующего государственного технического осмотра и/или обязательной гражданской ответственности (OCTA);

Место фиксации нарушения;

Дата и время нарушения;

Марка транспортного средства и регистрационный номер.

Кроме того, уведомление напомнит, что в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона о дорожном движении, владельцы транспортных средств обязаны принимать все необходимые меры для исключения участия в дорожном движении транспортных средств, не имеющих соответствующего разрешения или находящихся под запретом эксплуатации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!