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CSDD будет оперативно уведомлять водителей о нарушениях с 2025 года

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Фоторадар на проспекте Виестура
Фоторадар на проспекте Виестура Фото: Paula Čurkste/LETA

С 1 января 2025 года в силу вступают поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают немедленное информирование владельцев транспортных средств в случае фиксации нарушений с использованием технических средств. Нарушения включают эксплуатацию транспортного средства без пройденного технического осмотра или без обязательной гражданской ответственности (OCTA).

Цель уведомления - максимально быстро предотвратить повторные нарушения и использование транспортных средств, не соответствующих требованиям. Ожидается, что такой оперативный обмен информацией уменьшит количество случаев, когда водители неоднократно штрафуются за нарушения, связанные с техническим состоянием автомобиля или отсутствием страховки, зафиксированные в течение короткого времени.

Сообщения о нарушении будут направляться Департаментом дорожного движения (CSDD) на зарегистрированный в системе e-CSDD электронный адрес владельца транспортного средства. Однако, если владелец не указал адрес электронной почты в системе e-CSDD, уведомление направлено не будет.

Информация, содержащаяся в уведомлении о зафиксированном нарушении, будет включать:

  • Тип нарушения - отсутствие действующего государственного технического осмотра и/или обязательной гражданской ответственности (OCTA);
  • Место фиксации нарушения;
  • Дата и время нарушения;
  • Марка транспортного средства и регистрационный номер.

Кроме того, уведомление напомнит, что в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона о дорожном движении, владельцы транспортных средств обязаны принимать все необходимые меры для исключения участия в дорожном движении транспортных средств, не имеющих соответствующего разрешения или находящихся под запретом эксплуатации.

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