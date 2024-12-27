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В Старой Риге перекроют движение перед Новым годом

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Празднования в Старой Риге
Празднования в Старой Риге Фото: Edijs Pālens/LETA

В связи с празднованием Нового года в Старой Риге будут введены ограничения на движение транспорта, сообщило агентству LETA Управление внешних коммуникаций Рижской думы.

С воскресенья, 29 декабря, с 8:00 до среды, 1 января, 23:00 будет закрыто движение автомобилей, велосипедов и электросамокатов на участке улицы у Замковой площади и Набережной 11 Ноября, между улицами Полю и Бискапа.

На указанной территории также будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные машины будут перемещены на специально отведенные парковочные места.

Дополнительно, во вторник, 31 декабря, с 20:00 до среды, 1 января, 2:00, при необходимости может быть ограничено или полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до улицы Вальню.

Как сообщается, встреча 2025 года для жителей Риги и гостей города будет организована на нескольких площадях Старого города: на Ратушной площади, площади Ливу, Домской площади, Замковой площади, на площади у Пороховой башни, на участке Набережной 11 Ноября между Полю и Бискапа, а также на участке улицы Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазии.

Праздничные мероприятия начнутся 31 декабря в 21:00 и продлятся до 2:00 1 января.

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