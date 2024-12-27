ВИДЕО Пьяный водитель электросамоката выехал перед автомобилем. Полиция обвинила водителя машины

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В редакцию программы обратился Рудольф, который в сентябре 2023 года попал в ДТП в Риге: поворачивая с Бривибас гатве на улицу Баяру, его автомобиль столкнулся с электросамокатом на велополосе.

Рудольфс рассказал, что перед столкновением практически остановился, а второй участник аварии, "летевший как безумный", вероятно, не справился с управлением своего двухколесного транспорта. Он задел рамку номерного знака машины и врезался в дерево.

"Я вез ребенка в детский сад. Поворачивал направо. Знал, что там по велополосе ездят велосипеды, электросамокаты и другие средства. Пропустив всех, медленно двигался, практически остановился и искал, где припарковаться. Вдруг перед машиной пронеслось что-то темное, ударилось о дерево. Я понял, что человек врезался в дерево, упал и лежит. Выглядело все плохо, я вызвал медиков и полицию", - объяснил Рудольф.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu