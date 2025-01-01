31 декабря в Латвии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек, сообщили представители Государственной полиции.
В последний день года в ДТП пострадал один человек
В последний день года по всей стране было зарегистрировано 65 ДТП.
В Риге зафиксировано 32 аварии, одна из которых привела к травмам человека.
В Видземе произошло 14 дорожных происшествий, в Латгалии - 12, в Земгале - 5, а в Курземе зарегистрировано 2 ДТП.
В целом в сфере дорожного движения было вынесено 496 административных решений, из них 195 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.
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