В последний день года в ДТП пострадал один человек

В последний день года по всей стране было зарегистрировано 65 ДТП.

В Риге зафиксировано 32 аварии, одна из которых привела к травмам человека.

В Видземе произошло 14 дорожных происшествий, в Латгалии - 12, в Земгале - 5, а в Курземе зарегистрировано 2 ДТП.

В целом в сфере дорожного движения было вынесено 496 административных решений, из них 195 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.

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