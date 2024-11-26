24 ноября российским войскам удалось форсировать реку Оскол в Харьковской области Украины и занять позиции украинских сил на противоположном берегу, сообщает украинский аналитический проект DeepState.
Российские войска форсировали реку Оскол в Харьковской области
Если российская армия сможет там укрепиться, то это может поставить под угрозу оборону Купянска в 20 километрах от него.
Аналитики DeepState называют этот маневр российской армии "достаточно неожиданной операцией".
"Речь идет не только о преодолении водной преграды, чтобы сделать фото, потому что противник занял позицию одной из наших бригад", - говорится в заявлении DeepState.
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