Российские войска форсировали реку Оскол в Харьковской области

Если российская армия сможет там укрепиться, то это может поставить под угрозу оборону Купянска в 20 километрах от него.

Аналитики DeepState называют этот маневр российской армии "достаточно неожиданной операцией".

"Речь идет не только о преодолении водной преграды, чтобы сделать фото, потому что противник занял позицию одной из наших бригад", - говорится в заявлении DeepState.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!