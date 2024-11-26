Видео Пилот и диспетчер вели спокойный диалог: литовские авиационные эксперты

В публичном пространстве появилась аудиозапись, на которой можно услышать разговор пилотов и диспетчера. Из нее следует, что пилоты не сообщили о каких-либо проблемах во время полета. Вначале слышно стандартную процедуру связи при посадке самолета.

Литовский авиационный эксперт утверждает, что на записи слышен спокойный голос, четко обсуждаются процедуры, а также подтверждается, что взлетно-посадочная полоса чистая и самолет принят. Однако после этого связь теряется.

"Я думаю, мы достаточно ясно видим, что теорию о террористической атаке необходимо отложить в сторону, потому что то, что произошло, вероятно, было либо человеческой ошибкой, либо техническим сбоем, который потребовал каких-то немедленных изменений, которые, к сожалению, не были реализованы вовремя", - заявил эксперт.

Видело: Маршрут самолета

В Интернете также был опубликован видеоматериал, показывающий, что самолет загорелся сразу после удара о землю, всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

Эксперт утверждает, что траектория самолета была стабильной и пилот пытался исправить ситуацию непосредственно перед столкновением.