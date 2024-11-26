Рано утром в понедельник, 25 ноября, грузовой самолет, летевший из Германии, разбился недалеко от аэропорта Вильнюса. Полиция расследует различные версии произошедшего: от технической неисправности до теракта. В сети опубликовали разговор пилотов и диспетчера, который авиационные эксперты считают спокойным, сообщает 15min.lt.
Видео ⟩ Пилот и диспетчер вели спокойный диалог: литовские авиационные эксперты
В публичном пространстве появилась аудиозапись, на которой можно услышать разговор пилотов и диспетчера. Из нее следует, что пилоты не сообщили о каких-либо проблемах во время полета. Вначале слышно стандартную процедуру связи при посадке самолета.
Литовский авиационный эксперт утверждает, что на записи слышен спокойный голос, четко обсуждаются процедуры, а также подтверждается, что взлетно-посадочная полоса чистая и самолет принят. Однако после этого связь теряется.
"Я думаю, мы достаточно ясно видим, что теорию о террористической атаке необходимо отложить в сторону, потому что то, что произошло, вероятно, было либо человеческой ошибкой, либо техническим сбоем, который потребовал каких-то немедленных изменений, которые, к сожалению, не были реализованы вовремя", - заявил эксперт.
Видело: Маршрут самолета
В Интернете также был опубликован видеоматериал, показывающий, что самолет загорелся сразу после удара о землю, всего в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.
Эксперт утверждает, что траектория самолета была стабильной и пилот пытался исправить ситуацию непосредственно перед столкновением.
"Мы видим, что за мгновение до столкновения он пытается скорректировать свое положение, чтобы хотя бы замедлить приближающееся столкновение с землей. Но, к сожалению, уже слишком поздно, инерция двигала самолет слишком сильно", - признает он.
С другой стороны, другой авиационный эксперт Видас Каупелис говорит, что после такого происшествия следует расследовать три версии - технические проблемы, ошибки пилотов и теракт. Однако, по его словам, именно третья версия является наименее достоверной, поскольку взрыв в воздухе не был зафиксирован.
"Согласно всему, что мы знаем на сегодняшний день, факт того, что здесь произошел теракт, наименее вероятен. Глядя на все уже появившиеся видео с разных ракурсов, мы видим, что самолет в основном летит под контролем. Я не вижу никаких взрывов", - объясняет он.
Эксперты говорят, что, видимо, в полете что-то пошло не так.
Как сообщалось, рано утром в понедельник, 25 ноября, в Вильнюсе недалеко от аэропорта возле жилого дома разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
Видео: Место крушения самолета в Вильнюсе
По предварительным данным, в результате катастрофы погиб член экипажа из Испании. Пострадали три человека, находившиеся в самолете - граждане Литвы, Германии и Испании.
Врачи сообщают, что состояние одного более тяжелое, у двоих травмы легкие.
CCTV footage captured the moment of impact of the Vilnius plane crash:— LRT English (@LRTenglish) November 25, 2024
(Source: Trade State) pic.twitter.com/fK1oJyVI1M