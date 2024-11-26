Что думают в Литве и ФРГ о крушении самолета DHL в Вильнюсе

Разные версии крушения самолета

Тем временем дискуссия в соцсетях на тему: "Теракт это или нет?" идет очень активно. Некоторые обратили внимание на то, что самолет рухнул очень близко к производственным помещениям и складам компании Teltonika, специализирующейся на высокотехнологичной продукции, и намекают на то, что целью возможной диверсии могла быть именно она. Другие отметают этот вариант как "конспирологический".

Преподаватель военной академии, полковник в отставке Вэйдотас Малинёнис написал в Facebook: "Если это диверсия ГРУ, то значит, у нас теперь есть первые жертвы российско-украинской войны на нашей территории… Минимальное, что в таком случае нужно будет сделать - активировать четвертую статью Североатлантического договора. Только представьте себе, что было бы, если бы подобное случилось в Лондоне, Париже или Вашингтоне!".

Родерих Кизеветтер Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Известный политолог Марюс Лауринавичюс, наоборот, призывает не множить версии катастрофы: "Могла ли Россия совершить такой теракт? Теоретически, конечно, могла. Нужно ли теперь… спекулировать на такой вероятности? Нет! Потому что такие измышления - это то, чего Россия хотела бы, и особенно именно в том случае, если она к нему непричастна! Зачем России это нужно? Затем же, зачем совершают и сами теракты - чтобы посеять страх и атмосферу неопределенности… Не нужно ей в этом помогать".

Мысли Лауринавичюса совпали с мнением, которое депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), полковник бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) высказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk: "Мы не хотим предаваться домыслам. Но один эффект достигнут - создается атмосфера неопределенности и страха". Он призывает к тому, чтобы как можно скорее расследовать этот случай. "Речь идет о нашей безопасности, и наше население имеет право получить четкую информацию о случившемся", - сказал Кизеветтер.

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