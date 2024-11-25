Туристическое судно затонуло в Красном море, пропали 16 человек

По данным местных властей, сигнал тревоги был получен с судна Sea Story, которое в субботу, 23 ноября, вышло из порта рядом с городом Марса-эль-Алам, чтобы отправиться в пятидневное дайвинг-турне. На борту судна находились 31 турист и 14 членов экипажа. По последней информации, на борту находились 44 человека, включая 13 членов экипажа.

По некоторым данным, экипаж судна Sea Story состоял из египтян, на борту также находились пять испанцев, четыре британца, четыре немца и два гражданина США. МИД Польши сообщил, что на судне также могли находиться два поляка. Посольство Китая в Египте подтвердило, что двое его граждан были спасены и не пострадали. Как пишет BBC, по последним данным, двое из пропавших без вести - британцы, еще один - гражданин Финляндии, четверо - египтяне.

Выжившие были найдены к югу от Марса-эль-Алама, им оказывается необходимая медицинская помощь. К поискам пропавших привлечены корабль ВМС Египта и военная авиация.

Пока что власти не называют официально возможную причину инцидента, но упоминается, что, по свидетельствам спасенных людей, в борт судна ударила волна, заставив его перевернуться.

В субботу Египетское метеорологическое управление прогнозировало волнение на Средиземном и Красном морях из-за погодных условий и предупреждало людей воздержаться от морской активности в воскресенье и понедельник.

Марса-эль-Алам - популярное туристическое направление на южном побережье Красного моря в Египте, окруженное местами для дайвинга, в том числе знаменитыми коралловыми рифами.

Владелец Sea Story пока не давал комментариев. Судно было построено в 2022 году, его длина составляет 44 метра. Оно имеет четыре палубы и 18 кают, в которых могут разместиться до 36 пассажиров.

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