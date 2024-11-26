Российский дезертир рассказал Би-би-си, как охранял ядерную базу в начале войны с Украиной

«Все, что у нас было, — это российское государственное телевидение, — говорит он. — Я действительно не понимал, что все это значит. Я автоматически выполнял свои обязанности. Мы не участвовали в войне, мы просто охраняли ядерное оружие».

Режим повышенной готовности был отменен, по его словам, через две-три недели.

Показания Антона дают возможность заглянуть в сверхсекретный мир ядерных сил России. Крайне редко военнослужащие общаются с журналистами.

«Там очень строгий отбор. Все — профессиональные военные, никаких призывников», — объясняет наш собеседник.

«Проводятся постоянные проверки, включая проверки на детекторе лжи для всех. Зарплата гораздо выше, при этом эти войска на войну не отправляют. Они нужны, чтобы либо отразить, либо нанести ядерный удар».

Бывший офицер говорит, что жизнь была под строгим контролем.

«Я был обязан следить за тем, чтобы солдаты под моим командованием не проносили телефоны на ядерную базу», — объясняет он.

«Это закрытое общество, там нет посторонних. Если вы хотите, чтобы к вам приехали родители, вам нужно подать заявление в ФСБ за три месяца».

патруль на российской ядерной базе Фото: Russian defence ministry

Антон входил в состав подразделения по обеспечению безопасности базы — это силы быстрого реагирования, охраняющие ядерное оружие.

«У нас были постоянные тренировки. На реагирование на внештатную ситуацию отводилось две минуты», — говорит он с оттенком гордости.