Профсоюз требует отмены запланированной реформы Службы неотложной медицинской помощи

Планируется, что для медиков и водителей оперативных автомашин СНМП местом работы в дальнейшем станет не конкретный пункт локализации, а более крупное региональное подразделение - центр поддержки бригад со всеми пунктами бригад. В некоторых региональных подразделениях этот принцип уже действует, но теперь он будет введен во всех подразделениях службы.

В службе отметили, что такое решение объясняется тем, что в ночные часы существенно сокращается количество вызовов и нужно соответственно планировать и необходимое количество бригад: если днем поступает 80% вызовов, то ночью уже только 20%.

Будет изменен состав отдельных бригад NMPD: вместо трех в бригаде будут работать два специалиста. Бригады из двух сотрудников NMPD создает по примеру многих стран Европы. Уже сейчас ежедневно, сохраняя и скорость, и качество оказания помощи, в составе двух человек на вызовы отправляются 40 команд, которые выполняют большую часть вызовов.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее говорил, что эти изменения не повлияют на время прибытия бригады. При этом он отметил, что следовало бы выяснить, не надо ли внести какие-то незначительные коррективы в каких-либо из городов Латвии.

Комментируя планируемые перемены, руководитель службы Ципуле также подчеркнула, что они не затронут жителей и не повлияют на качество и доступность услуг NMPD.

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