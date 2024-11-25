Дождь не ожидается во вторник только в одном латвийском регионе

Ночная температура составит +2...+7 градусов, порывы южного ветра - 10-15 метров в секунду.

Днем ожидаются дожди и дымка, на востоке страны будет светить солнце. Южный, юго-западный ветер стихнет, температура воздуха составит +3...+7 градусов, на западном побережье Курземе - до +9 градусов.

В Риге во вторник будет пасмурно, в течение дня ожидается дождь. Температура воздуха и ночью, и днем составит +5...+6 градусов.

Галерея: Начало зимы в Латвии

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