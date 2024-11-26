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Умер самый старый мужчина в мире

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Джон Альфред Тиннисвуд
Джон Альфред Тиннисвуд Фото: AP/Scanpix

Признанный самым старым мужчиной в мире Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте (Великобритания), пишет Mirror со ссылкой на его семью.

Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире в апреле этого года. Статус старейшего мужчины в мире перешел к нему после смерти предыдущего его обладателя, 114-летнего венесуэльца Хуана Висента Переса Моры.

Джон Альфред Тиннисвуд родился в августе 1912 года в Ливерпуле, женился в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Они прожили в браке 44 года. Почти 40 лет назад Тиннисвуд овдовел.

После 100-летия он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы, которая была на 14 лет моложе его.

Тиннисвуд оставался активным, следил за новостями и управлял своими финансами, что, возможно, поспособствовало его долголетию, говорится в заявлении Книги рекордов Гиннесса. У него остались дочь, четверо внуков и трое правнуков.

Сотрудники саутпортского дома престарелых рассказывали, что мужчина был большим любителем поболтать. Сам он говорил, что своим долголетием обязан исключительно удаче, а желающим прожить подольше советовал соблюдать умеренность.

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