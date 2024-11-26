После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году войска и технику направили на фронт или в другие места в России, оставив базы вблизи Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы полупустыми, пишет Eesti Ekspress.

В ходе исследования были рассмотрены 24 важных военных объекта в России и Беларуси и сравнены изображения, сделанные до полномасштабного вторжения в Украину и совсем недавно.

"Eesti Ekspress идентифицировал несколько военных баз у границ стран Балтии, на которых есть признаки активного использования. Это места, где военные подразделения обучаются и садятся в поезда, которые, перевозя новую или восстановленную технику, отправляются на фронт в Украину. Или же это авиабазы, которые используют для заправки истребителей и их вооружения перед полетами в Украину. Спутниковые снимки говорят о том, что часть техники - совсем новое оборудование. Оно ставит под сомнение широко распространенное мнение, что в распоряжении российской армии лишь запасы советских времен", - пишет издание.